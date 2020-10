Landen roepen techbedrijven op om te stoppen met end-to-end encryptie

And so it begins. Als ik tijd en zin heb zal ik eens zien of ik de post kan vinden van een jaar of wat terug waarin ik precies dit voorspelde. Het is zo jammer dat wederom weer de kinderporno-troefkaart getrokken wordt, terwijl de praktijk is dat men daarin eigenlijk helemaal niet zo enorm geintereseerd is. Het gaat natuurlijk om het in de gaten kunnen houden van de bevolking, het aanleggen van databases met meta-informatie, het achterhalen van klokkenluiders tegen de overheid, het achterhalen van bronnen van journalisten, en het ondermijnen van de vertrouwelijkheid tussen advocaat en verdachte. Als de overheid ten strijde zou trekken tegen kinderporno met maar de helft van de ijver waarmee ze probeert haar eigen criminele falen te verbergen (bijv de toeslagenaffaires en het corrupte gelieg op het Ministerie van Justitie) dan zou het hier binnen de landsgrenzen niet meer voorkomen. Het kunnen breken van encryptie is een gereedschap waarmee je overheden (van geen enkel land) domweg niet kan vertrouwen. Dit nog afgezien van de waanzinnigheid van het idee dat alleen die grote Amerikaanse tech-reuzen e2e-encrypte chat-apps kunnen maken; dat zij de enige zijn die dat doen, en dat mensen die vertrouwen op die encryptie ook die apps zullen blijven gebruiken nadat ze niet langer e2e-encrypt zijn. Als je kinderporno kan uitwisselen over het Internet, kan je ook informatie over alternatieve, wel e2e-encrypte, chatapps uitwisselen.