Software AG getroffen door Clop-ransomware en datadiefstal

Het Duitse softwarebedrijf Software AG, dat vorig jaar nog een omzet van 890 miljoen euro had, is getroffen door de Clop-ransomware, dezelfde ransomware waar de Universiteit van Maastricht mee te maken kreeg. Naast het versleutelen van bestanden maakten de aanvallers ook allerlei gegevens buit.

Op 5 oktober liet Software AG weten dat de it-infrastructuur op zaterdagavond 3 oktober door malware was getroffen. Vanwege de aanval werd besloten om de interne systemen uit te schakelen. Iets wat gevolgen had voor de helpdeskdiensten aan klanten en interne communicatie.

Afgelopen donderdag maakte het softwarebedrijf bekend dat de malware nog steeds niet onder controle was. Daarnaast waren er aanwijzingen gevonden dat de aanvallers data van de servers van het bedrijf en laptops van het personeel hebben gedownload. Het helpdesksysteem is op het moment van schrijven nog altijd offline. Klanten moeten in het geval van problemen een e-mail versturen, waarna ze worden teruggebeld.

Beveiligingsonderzoekers van MalwareHunterTeam melden op Twitter dat Software AG besmet is geraakt door de Clop-ransomware. De aanvallers zouden meer dan twintig miljoen dollar eisen voor het ontsleutelen van systemen en het vernietigen van de data. Bij Software AG, dat in zeventig landen actief is, werken bijna vijfduizend mensen.