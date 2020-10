Slachtoffers van neptelefoontjes bank voor 3 miljoen euro opgelicht

Criminelen die mensen opbellen en zich voordoen als bankmedewerker hebben dit jaar al meer dan 3 miljoen euro van slachtoffers weten te stelen, zo laat de Fraudehelpdesk aan Security.NL weten. Volgens de zogenaamde bankmedewerker moet het slachtoffer vanwege een aanval het geld op zijn bankrekening naar een één of meerdere 'veilige bankrekeningen' of 'kluisrekeningen' overmaken.

Bij de Fraudehelpdesk kwamen tot 1 oktober van dit jaar 345 meldingen binnen van mensen die met de zogenaamde bankmedewerkers te maken kregen. 147 mensen maakten ook daadwerkelijk geld over. Het gaat om een bedrag van meer dan 3 miljoen euro. De Fraudehelpdesk houdt sinds halverwege december vorig jaar deze vorm van fraude bij. In die maand kwamen er zeven meldingen binnen en maakte één persoon 30.000 euro over naar de oplichters.

Verschillende personen die melding maakten lieten weten dat ze het echte telefoonnummer van de bank op de display van hun telefoon en gespreksgeschiedenis zagen. Het gaat hier om een nummerspoofing. Er zijn allerlei programma's en websites beschikbaar waarmee het mogelijk is om een telefoonnummer te spoofen. Slachtoffers kunnen hierdoor denken dat het hun bank is die belt.

"Het komt voor dat ‘de bank’ ook precies weet te vertellen wat het huidige banksaldo is en/of wat de laatste transacties waren. In dat geval hebben de oplichters waarschijnlijk toegang tot de bankrekening; we hebben enkele gevallen gezien waarbij eerst sprake was van phishing via een nep-betaallink", aldus een woordvoerder van de Fraudehelpdesk.

Het komt ook voor dat mensen worden gebeld door 'de politie', die hen dan zogenaamd naar de bank doorverbindt. "Uiteraard zijn hier 'de politie' en de 'bank' niemand anders dan de fraudeurs zelf", zo laat de woordvoerder weten.

De schade door de neptelefoontjes is enorm en ligt waarschijnlijk hoger dan de 3 miljoen euro van slachtoffers die melding bij de Fraudehelpdesk maakten. Meldingen aan en aangiftes bij de politie zijn namelijk niet in deze cijfers meegenomen. In juni maakte de politie bekend dat er vijf personen waren aangehouden die zich voordeden als bankmedewerkers en zo ruim 4 miljoen euro van slachtoffers wisten te stelen. Ondanks deze aanhoudingen gaat de fraude nog gewoon door.