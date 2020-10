Overheid informeert personen die in database techbedrijf Zhenhua staan

De Rijksoverheid heeft verschillende personen die in een database van het Chinese techbedrijf Zhenhua Data staan hierover geïnformeerd, zo laat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten. Op dit moment heeft het kabinet geen aanwijzingen dat de Chinese veiligheidsdiensten opdracht hebben gegeven voor het verzamelen van data en het aanleggen van de database.

Vorige maand lekte een database van het techbedrijf op internet. Die bleek gegevens van zo'n 2,4 miljoen "sleutelfiguren" en hun familie te bevatten, waaronder ook zevenhonderd Nederlanders. Het gaat onder andere om politici, militaire figuren en beroemdheden. In het geval van de Nederlanders staan bijvoorbeeld Sjoerd Sjoerdsma van D66 en Henk Nijboer van de PvdA op de lijst, maar ook een zoon van D66-lijsttrekker Sigrid Kaag, een zus van PvdA-leider Lodewijk Asscher en de dochter van CDA-prominent Pieter Omtzigt.

Het bestaan van de database was aanleiding voor het CDA om Kamervragen aan Grapperhaus te stellen. "Heeft u indicaties dat Chinese veiligheidsdiensten opdracht gaven voor de deze operatie?", vroegen Kamerleden Van Helvert, Van der Molen en Van den Berg. "In de media wordt melding gemaakt van het feit dat Zhenhua Data de Chinese Communistische Partij en het Volksbevrijdingsleger als voornaamste klanten zou hebben. Het kabinet kan dit niet bevestigen", antwoordt de minister.

De CDA-Kamerleden wilden ook weten of het aanleggen van de database als een poging kon worden beschouwd van de Chinese regering om ook personen buiten China te vangen in een sociaal kredietsysteem. Grapperhaus stelt daarop dat het kabinet geen aanwijzingen heeft dat de database van Zhenhua deel uitmaakt van het Chinese sociaal kredietsysteem.

Afsluitend vroegen Van Helvert, Van der Molen en Van den Berg welke maatregelen de minister naar aanleiding van de berichtgeving gaat nemen. Volgens Grapperhaus is bewustwording over cyberveiligheid bij zowel personen als organisaties een essentieel onderdeel van de weerbaarheid tegen statelijke dreigingen. "Het kabinet zet zich daarom ook onverminderd in voor onder andere tijdige detectie en optimalisering van cyberweerbaarheid van de Nederlandse samenleving en specifiek ten aanzien van instellingen die dergelijke data verzamelen", besluit de minister.