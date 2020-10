Flash Player ontvangt derde beveiligingsupdate van 2020 voor kritiek lek

Voor de derde keer dit jaar heeft Adobe een beveiligingsupdate voor Flash Player uitgebracht die één kritieke kwetsbaarheid in de browserplug-in verhelpt. Eind dit jaar stopt Adobe de ondersteuning van Flash Player en zullen er geen updates meer verschijnen.

De afgelopen jaren werden er grote aantallen kwetsbaarheden in Flash Player gevonden, waarvan verschillende bij zeroday- en andere aanvallen werden ingezet. In 2015 ging het nog om 329 kwetsbaarheden, gevolgd door 266 in 2016. Maandelijks kwam Adobe met patches om deze problemen te patchen. Dit jaar laat echter een ander verhaal zien.

Vandaag is pas voor de derde keer dit jaar een beveiligingsupdate uitgebracht die net als de voorgaande twee patches slechts één kwetsbaarheid verhelpt. Net als de beveiligingslekken die in februari en juni werden gepatcht betreft het een kritieke kwetsbaarheid waardoor een aanvaller code met rechten van de ingelogde gebruiker had kunnen uitvoeren.

Gebruikers krijgen het advies om "snel" te updaten naar Flash Player 32.0.0.445. Dit kan via de automatische updatefunctie of Adobe.com. Adobe zegt niet bekend te zijn met aanvallen die misbruik van de nu verholpen kwetsbaarheid maken. Daarnaast verwacht het softwarebedrijf niet dat er op korte termijn aanvallen zullen plaatsvinden.