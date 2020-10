Onderzoeker van Google Project Zero stapt over naar Apple

Beveiligingsonderzoeker Brandon Azad van Google Project Zero is overgestapt naar Apple, zo heeft hij zelf via Twitter bekendgemaakt. Azad ontdekte als onderzoeker van Project Zero de afgelopen jaren allerlei kwetsbaarheden in de producten van Apple.

Het Project Zero-team van Google houdt zich bezig met het onderzoeken van allerlei diensten, producten en programma's, waarbij ook geregeld de producten van Apple onder de loep worden genomen. Azad wist de afgelopen jaren meerdere kwetsbaarheden te vinden in iOS, macOS, tvOS, watchOS en Xcode. "Met dank aan Brandon Azad van Google Project Zero voor zijn hulp", zo liet Apple eind vorige maand nog in de beschrijving van een beveiligingsupdate weten.

Azad gaf ook meerdere presentaties over het doorbreken van Apples beveiliging. Zo liet hij afgelopen augustus tijdens de Black Hat USA 2020 Conferentie nog vijf manieren zien om de beveiliging van de iOS-kernel te omzeilen. Bij Apple gaat hij verder met zijn beveiligingsonderzoek naar Apple-producten, aldus de onderzoeker op Twitter.