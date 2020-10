Microsoft geeft optie die JScript in Internet Explorer uitschakelt

Microsoft heeft een beveiligingsupdate uitgebracht waarmee organisaties de JScript-engine in Internet Explorer 11 kunnen uitschakelen. Een maatregel die volgens Microsoft voor een veiligere browse-ervaring moet zorgen. De afgelopen jaren was JScript geregeld het doelwit van aanvallen.

Begin dit jaar maakten aanvallers nog misbruik van een zerodaylek in de JScript-engine om IE-gebruikers aan te vallen. Door JScript te blokkeren kunnen aanvallen tegen de engine worden geblokkeerd. Organisaties krijgen van Microsoft het advies om JScript voor websites in de Internet- en Restricted Sites-zones uit te schakelen.

De optie die dit mogelijk maakt is beschikbaar op systemen die over de laatste beveiligingsupdates beschikken en kan op verschillende manieren worden ingesteld, zo laat Microsoft in dit document weten. Aangezien JScript een onderdeel van de browser is blijft Microsoft het wel van beveiligingsupdates voorzien. Volgens cijfers van StatCounter maakt een kleine drie procent van de Nederlanders op de desktop nog gebruik van IE.