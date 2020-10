1566 Nederlanders maakten via CoronaMelder melding van besmetting

Sinds de praktijktest met CoronaMelder op 17 augustus begon hebben 1566 Nederlanders via de app melding gemaakt van een besmetting met het coronavirus, zodat hun contacten konden gewaarschuwd. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer laten weten.

Mensen die van de app gebruikmaken en met corona besmet zijn kunnen ervoor kiezen om dit via de app te melden. Dit wordt samen met een medewerker van de GGD gedaan. Vervolgens ontvangen alle contacten een melding Het gaat dan om personen bij wie de patiënt minstens vijftien minuten dicht in de buurt is geweest.

In de melding staat de datum van het contact en wordt aangeraden om tien dagen in quarantaine te gaan. Wie binnen die tien dagen klachten ontwikkelt wordt aangeraden om zich te laten testen. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich zorgen dat het quarantaine-advies van de CoronaMelder-app tot onnodige uitval van personeel kan leiden. Ze pleitten ervoor om iedereen die een melding krijgt te laten testen. De corona-app was gisterenochtend 2,87 miljoen keer gedownload.