Versleutelde chatapp Signal introduceert beheerders voor groepschats

De ontwikkelaars van de versleutelde chatapp Signal hebben een nieuwe feature toegevoegd waardoor het mogelijk is om chatgroepen van beheerders te voorzien. Deze groepsbeheerders kunnen deelnemers uit de groep verwijderen en nieuwe beheerders instellen.

Ook kunnen de beheerders bepaalde groepspermissies beheren, zoals wie de groepsnaam en avatar kan aanpassen en wie leden aan de groep kan toevoegen. "Groepschats vormen een steeds belangrijker onderdeel van Signal", zegt Randall Sarafa van het Signal-ontwikkelteam. Het toevoegen van beheerders moet volgens Sarafa voor een betere groepservaring zorgen.

Sarafa merkt op dat de Signal-chatgroepen privé zijn en de Signal-ontwikkelaars niet kunnen zien aan welke groepen gebruikers deelnemen, of wat de groepsnaam, avatar of andere groepsattributen zijn. Groepsbeheerders zijn vanaf nu beschikbaar in nieuwe aangemaakte groepschats en zullen via een toekomstige update voor bestaande groepen beschikbaar worden.