Politie zet in op landelijke aanpak WhatsAppfraude en start preventiecampagne

De afgelopen dagen werd duidelijk dat het aantal slachtoffers van WhatsAppfraude dit jaar explosief is gestegen. Aanleiding voor de politie om deze vorm van criminaliteit landelijk aan te pakken. Tevens wordt er morgen een preventiecampagne op Facebook en Instagram gestart om mensen te waarschuwen.

Volgens de politie is WhatsAppfraude mede door de coronacrisis een groeiend fenomeen geworden. Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich via WhatsApp voor als iemand met dezelfde naam als een bekende, familielid of vriend van het slachtoffer. Vervolgens wordt er om geld gevraagd, bijvoorbeeld om een zogenaamde rekening te betalen.

In februari en maart steeg het aantal aangiftes van honderddertig naar driehonderd per week. Sinds eind april is het mogelijk voor slachtoffers om online aangifte te doen, waardoor het aantal aangiftes steeg naar honderd per dag. Vanaf september kwamen er meer dan honderd aangiften per dag binnen, waaronder ook pogingen.

Om WhatsAppfraude efficiënter aan te pakken worden sinds kort alle online aangiftes gebundeld en geautomatiseerd onderzocht op naam, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Op deze manier wil de politie analyseren hoe de achterliggende netwerken in elkaar zitten. "Door alle zaken op deze manier naast elkaar te leggen ontstaan clusters van oplichtingen die zeer waarschijnlijk door hetzelfde criminele netwerk gepleegd zijn. Deze clusters van zaken worden aangeboden aan de regionale onderzoeksteams", aldus de politie.

De meeste effectieve manier om deze fraude tegen te gaan is ervoor te zorgen dat mensen hiervan bewust zijn, zo laat de politie verder weten. Morgen 16 oktober start er een preventiecampagne op Facebook en Instagram. Via Facebook worden ouders en grootouders gewaarschuwd en krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden. De campagne op Instagram richt zich op kinderen en kleinkinderen, om zo hun ouders en grootouders voor deze vorm van fraude te waarschuwen.