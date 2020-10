Overheid vraagt Microsoft vaker om gegevens van gebruikers

De Nederlandse autoriteiten hebben Microsoft in de eerste zes maanden van dit jaar vaker om gegevens van gebruikers gevraagd dan dezelfde periode een jaar eerder. Ook ten opzichte van de tweede helft van 2019 kwamen er bij Microsoft meer dataverzoeken van de overheid binnen.

Dat blijkt uit een nieuwe editie van Microsofts "Law Enforcement Requests Report". Van januari tot en met juni dit jaar ontving het techbedrijf in totaal 279 dataverzoeken, waarbij gegevens van 277 accounts/gebruikers werd gevraagd. In zestig procent van de gevallen werd er data overhandigd. Het gaat dan voornamelijk om "non-content data", zoals registratie- en transactiegegevens, waaronder ip-adressen, locatiegegevens, namen en e-mailadressen, maar ook Xbox-gamertags en creditcardgegevens. Content van gebruikers werd in 0,7 procent van de verzoeken doorgegeven. Verder weigerde Microsoft een kleine zeventien procent van de verzoeken en werd er bij 23 procent van de verzoeken geen data aangetroffen.

In de eerste helft van 2019 deden de Nederlandse autoriteiten nog 191 dataverzoeken. Die hadden echter wel op meer accounts/gebruikers betrekking: 367. Bij zeventig procent van de verzoeken werden er gegevens overhandigd. De laatste helft van 2019 was het aantal dataverzoeken naar 200 gestegen en werd er informatie over 228 accounts/gebruikers gezocht. Bij zestig procent van de verzoeken werd er destijds door Microsoft data gedeeld.

Wereldwijd bleef het aantal dataverzoeken van opsporingsdiensten ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder gelijk. In totaal ging het in de eerste helft van 2020 om 24.000 verzoeken, net zoveel als in de eerste zes maanden van 2019. Ten opzichte van de tweede helft van 2019 was er wel sprake van een stijging, toen ging het nog om een kleine 22.000 dataverzoeken.