VS en India starten gezamenlijke operatie tegen helpdeskfraude

Voor het eerst hebben de Amerikaanse en Indiase autoriteiten gezamenlijk een operatie uitgevoerd tegen vijf bedrijven die zich bezighielden met helpdeskfraude. De bedrijven maakten gebruik van pop-ups die van Microsoft afkomstig leken en internetgebruikers lieten geloven dat hun computer met malware was besmet.

Vervolgens leek de pop-up een scan van de computer uit te voeren, waarbij ten onrechte werd bevestigd dat het systeem was geïnfecteerd. Om de problemen te verhelpen moest het opgegeven telefoonnummer worden gebeld. Het nummer kwam uit bij Indiase callcenters die slachtoffers om remote toegang tot hun systeem vroegen. De callcentermedewerker stelde dat er malware op het systeem was aangetroffen en vroeg slachtoffers vervolgens honderden dollars voor onnodige diensten en software om het niet bestaande probleem te verhelpen.

Een Amerikaanse rechtbank verleende de autoriteiten een tijdelijke "restraining order" tegen de vijf bedrijven om te stoppen met het oplichten van Amerikaanse burgers. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn honderden Amerikanen het slachtoffer van de bedrijven geworden. Daarnaast is er een aanklacht ingediend tegen een 59-jarige Amerikaan die wordt verdacht van het faciliteren van de fraude in de VS, ten gunste van zijn handlangers in India. Dit gebeurde onder andere door websites en lege vennootschappen te registreren en connecties met banken en betalingsverwerkers aan te gaan.

Gelijktijdig startte het Indiase Central Bureau of Investigation (CBI) een strafzaak tegen de vijf bedrijven en voerde een onderzoek uit, waarbij kantoren en woningen werden doorzocht. Daarbij is allerlei bewijsmateriaal in beslag genomen. Of er in India ook verdachten zijn aangehouden laat het Amerikaanse ministerie van Justitie niet weten.