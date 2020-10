Europol: drugsverdachten communiceerden via eigen versleutelde chatapps

Door Anoniem: Aangezien ze ondanks de versleuteling toch gepakt konden worden is er wederom aangetoond dat een encryptie-verbod onzin is. Helaas zullen we over een tijdje wel weer een overheids-bobo / politiechef / alphabet organisatie voor een encryptie-verbod of verzwakking zien pleiten.

Als je de sleutels in handen hebt dan is de encryptie zo ongedaan gemaakt. Pak je de crimineel met zijn smartphone dan heb je waarschijnlijk ook de berichten en sleutels.En ja, een app voor versleutelde communicatie maken is niet zo moeilijk.