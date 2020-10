Londens stadsdeel kan door cyberaanval geen huursubsidie uitkeren

Het Londense stadsdeel Hackney is door een "ernstige cyberaanval" getroffen waardoor verschillende belangrijke diensten niet voor inwoners toegankelijk zijn. Daarnaast kan het stadsdeel bepaalde betalingen niet ontvangen en uitvoeren, waaronder het uitkeren van huursubsidie. Hierdoor zouden duizenden huurders op straat kunnen belanden, zo beweert Sky News.

Het bestuur van Hackney, dat zo'n 280.000 inwoners telt, meldde vorige week woensdag dat de servers doelwit van een aanval waren geworden en dat dit een grote impact op de dienstverlening aan inwoners had. Die werden ook opgeroepen om geen contact met het stadsdeel op te nemen tenzij dit absoluut noodzakelijk was.

Afgelopen vrijdag verscheen er een update over de aanval. Daarin laat het bestuur weten dat er hard wordt gewerkt om de getroffen systemen en diensten te herstellen. Verschillende belangrijke diensten zijn op het moment niet beschikbaar of werken niet naar behoren. Zo is het niet mogelijk om huren, servicekosten, gemeentebelastingen en bedrijfsbelastingen te betalen. Burgers en bedrijven die hierdoor hun betalingsverplichting niet kunnen voldoen zullen geen boete ontvangen, aldus het bestuur van Hackney.

Niet alleen zijn er problemen met het ontvangen van betalingen, het stadsdeel kan bepaalde betalingen zelf niet uitvoeren. Het gaat om huursubsidies, aanvullende huurtoeslagen en betalingen aan bepaalde leveranciers. Inwoners die hierdoor in de problemen komen worden opgeroepen om contact op te nemen. Ook verschillende zorgafnemers zullen op hun geld moeten wachten. Verder zullen niet belangrijke reparaties langer in beslag nemen en is het aanmelden voor een sociale huurwoning niet mogelijk. De systemen voor het aanvragen van parkeerkaarten voor gasten, licenties en planningsdiensten zijn ook offline. Verdere details over de aanval zijn niet bekendgemaakt.