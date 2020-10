Huisartsen willen toegang tot positieve testuitslagen coronatests

Huisartsen willen weten wanneer hun patiënten positief op corona zijn getest, maar krijgen deze informatie niet van de GGD'en doorgespeeld. Volgens de huisartsen moet de informatie voor een betere zorg aan patiënten zorgen en juist de GGD'en ontlasten. Ondanks herhaaldelijke verzoeken wordt de data niet gedeeld.

Het Roaz Noord-Holland en Flevoland (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) hebben GGD GHOR, de koepelorganisatie van de GGD'en en GHOR-bureaus, opgeroepen om de informatie toch aan de huisartsen te verstrekken, zo meldt het Parool. De informatie zou op digitale wijze toegankelijk moeten worden. Een woordvoerder van GGD GHOR Nederland zegt dat er naar een digitale oplossing wordt gestreefd. "Maar dat is dan een extra taak. En we hebben niet zoveel tijd om iets extra’s te doen", aldus de woordvoerder. "Als mensen positief testen, adviseren we wél de huisarts te informeren."

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) laat ook weten dat positieve uitslagen vaak niet gemeld worden aan de huisarts. "Hoewel we het anders hadden afgesproken met de GGD'en, zien we dat veel huisartsen niet altijd meer vanuit het bron- en contactonderzoek de positieve uitslagen van hun patiënten ontvangen. Patiënten zijn zich daar lang niet altijd van bewust." De LHV roept huisartsen dan ook op om patiënten te informeren dat hun besmetting niet altijd wordt doorgegeven.