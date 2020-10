Huisartsen opgeroepen CoronaMelder uit te zetten tijdens covid-spreekuur

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft huisartsen opgeroepen om de CoronaMelder-app tijdens het covid-spreekuur uit te zetten. Dit moet voorkomen dat de artsen onterechte meldingen van de corona-app ontvangen. CoronaMelder kan gebruikers waarschuwen wanneer ze vijftien minuten of langer in de buurt van een besmet persoon zijn geweest die dit via de app kenbaar heeft gemaakt.

In het geval van huisartsen die van CoronaMelder gebruikmaken zou de app het contact met besmette patiënten registreren. Vanwege de beschermende kleding die de artsen dragen zijn meldingen over besmette contacten onterecht, aldus de LHV. "Als u als huisarts de CoronaMelder heeft gedownload, dan raden we u aan de app uit te zetten/bluetooth uit te schakelen tijdens uw covid-spreekuren, om te voorkomen dat u onnodig meldingen krijgt vanwege de patiënten die u in beschermende middelen heeft gezien", zo adviseert de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Eerder adviseerde busmaatschappij Qbuzz haar buschauffeurs om tijdens hun werk bluetooth uit te schakelen zodat de CoronaMelder-app niet werkt. Het vervoersbedrijf is bang dat buschauffeurs door onterechte meldingen onnodig in quarantaine moeten. Doordat de chauffeurs in een hokje van plexiglas zitten zijn ze volgens de vervoerder beschermd. Ook dragen reizigers een mondkapje en stappen ze achterin de bus in. De kans op een besmetting is daardoor nog kleiner, aldus de directie van Qbuzz.

Gisteren meldde de NOS dat onderzoekers van de GGD niet altijd naar de corona-app vragen, waardoor die niet voor bron- en contactonderzoek kan worden ingezet. Verder blijkt dat niet alle onderzoekers zijn getraind om met de app overweg te kunnen. CoronaMelder is inmiddels 3,2 miljoen keer gedownload.