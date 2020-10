Fraudehelpdesk ziet schade door fraude stijgen naar 33 miljoen euro

Ceo-fraude, WhatsAppfraude, datingfraude, de schade door fraude is dit jaar sterk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, zo laat de Fraudehelpdesk aan Security.NL weten. De organisatie ontving dit jaar tot 1 oktober ruim 88.000 meldingen van (pogingen tot) fraude. In totaal werd in de eerste negen maanden van 2020 voor 33 miljoen euro aan fraudeschade gemeld. In 2018 werd er nog voor 20,7 miljoen euro schade gemeld, terwijl dat vorig jaar was gestegen naar 26,1 miljoen euro. Als de trend zich doorzet komt het totale schadebedrag voor dit jaar uit op 44 miljoen euro.

Bij de Fraudehelpdesk kan er op verschillende manieren fraude worden gemeld. Er werd als eerste begonnen met een callcenter waar slachtoffers melding kunnen maken. Sinds augustus 2019 is er een verkort meldformulier voor het rapporteren van frauduleuze sms- of WhatsAppberichten. Daarnaast is er de "valse-e-mailcheck", waar verdachte e-mails naar toe kunnen worden gestuurd. Deze dienst bestond tot juli 2019 in oude vorm, maar moest vanwege de AVG offline worden gehaald. De nieuwe e-mailcheck, die sinds maart van dit jaar live is, is alleen bedoeld voor phishing en malware.

De cijfers wat betreft het aantal meldingen zijn daardoor niet helemaal over de afgelopen jaren te vergelijken. Wordt er alleen naar de callcentermeldingen gekeken, dan ging het in 2018 om 19.300 meldingen. Een jaar later was dat opgelopen naar meer dan 31.000. Voor dit jaar gaat het om 36.700 callcentermeldingen van slachtoffers.

Van de 33 miljoen euro die slachtoffers in de eerste negen maanden van 2020 verloren werd 10 miljoen euro door beleggingsfraudeurs buitgemaakt. De categorie "identiteitsfraude rechtspersonen" volgt op een tweede plek met ruim 8 miljoen euro. Het gaat dan onder andere om nagemaakte websites, ceo-fraude en factuurfraude. Dan volgt de categorie voorschotfraude met ruim 6 miljoen euro, waarbinnen de meeste schade gemeld is door datingfraude. Op de vierde plaats staat "identiteitsfraude natuurlijke personen" met ook ruim 6 miljoen euro. In deze categorie veroorzaakte WhatsAppsfraude de meeste schade.