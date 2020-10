De Jonge: keuze voor bluetooth corona-app stond niet vooraf vast

De keuze van het kabinet om een op bluetooth gebaseerde corona-app te laten ontwikkelen stond niet vooraf vast, maar alternatieven zijn er ook niet onderzocht. Dat laat minister De Jonge van Volksgezondheid op Kamervragen van GroenLinks weten.

GroenLinks-Kamerleden Buitenweg en Ellemeet hadden de minister vragen gesteld over de uitwerking van de digitale ondersteuning van het bron- en contactonderzoek. "Klopt het dat het kabinet al had besloten om in te zetten op een corona-app die gebruik zal maken van bluetooth-technologie? Op basis waarvan is dat besluit genomen? Hoe verhoudt dit besluit zich tot de twijfels over de geschiktheid van bluetooth-technologie die zijn geuit door verschillende experts tijdens het rondetafelgesprek corona-app", zo vroegen de Kamerleden.

"Nee, dit klopt niet", antwoordt De Jonge. "De verwachting is dat anonieme digitale contactopsporing kan bijdragen aan het bestrijden van Covid19. Hiervoor moet eerdere nabijheid kunnen worden vastgesteld ten opzichte van een besmet persoon. Bepalend hierbij is niet of de precieze afstand kan worden gemeten, maar of nabijheid voldoende kan worden vastgesteld om epidemiologisch van waarde te zijn." Aan de hand van onderzoek bleek dat het op bluetooth gebaseerde Apple- en Google-framework voor het vaststellen van nabijheid geschikt is, voegt de minister toe.

Buitenweg en Ellemeet wilden aanvullend weten of andere alternatieven voor digitale ondersteuning van contactonderzoek, zoals het gebruik van tokens met UltraWideBand-technologie, of apps die zijn gebaseerd op het scannen van QR-codes, zijn onderzocht en of de minister bereid is om alternatieven voor een op bluetooth gebaseerde app alsnog nadrukkelijk te onderzoeken.

"In eerste instantie is gekeken naar bluetooth-technologie vanuit de aansluiting op het Apple- en Google-framework. Dit framework bleek goed aan te passen op de wensen en eisen ten aan zien van de app", antwoordt De Jonge, die verder niet ingaat op het alsnog onderzoeken van alternatieven.