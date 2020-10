Microsoft verstoort poging van criminelen om Trickbot-botnet te herstellen

Microsoft heeft een poging van criminelen om het Trickbot-botnet te herstellen verstoord, zo laat het techbedrijf weten. Vorige week wisten Microsoft en verschillende partners 62 van de 69 command & control-servers van het botnet, waarmee besmette computers werden aangestuurd, uit de lucht te halen.

De resterende zeven servers zijn geen traditionele command & control-servers, maar door Trickbot besmette Internet of Things-apparaten die als onderdeel van de serverinfrastructuur worden gebruikt. Microsoft zegt bezig te zijn om ook deze apparaten uit te schakelen.

Zoals verwacht proberen de criminelen achter het botnet om de uitgeschakelde infrastructuur te vervangen door nieuwe servers. In totaal werden de afgelopen dagen 59 nieuwe servers aan de botnet-infrastructuur toegevoegd, die inmiddels allemaal op één na zijn uitgeschakeld, zegt Microsofts Tom Burt. Sinds het begin van de operatie tegen Trickbot zijn 120 van de 128 botnetservers offline gehaald.

Burt voegt toe dat de strijd tegen Trickbot nog niet is gestreden. Iets wat nieuwe cijfers van de Feodo-tracker laten zien. Vandaag zijn er tien nieuwe Trickbot-servers bij gekomen. Tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen is Microsoft van plan om alle nieuwe servers uit de lucht te halen. "Deze operatie was altijd bedoeld om de activiteiten van Trickbot in aanloop naar de verkiezingen te verstoren", laat Burt weten. De criminelen achter het botnet zouden inmiddels concurrerende partijen hebben gevraagd om hun malware te verspreiden. Iets wat volgens Burt laat zien dat de Trickbot-operators het moeilijk hebben.