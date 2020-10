OV-systemen Montreal getroffen door ransomware-aanval

De Canadese OV-maatschappij STM, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Montreal, is getroffen door een ransomware-aanval waardoor allerlei systemen offline zijn. De aanval vond afgelopen maandag plaats en heeft een grote impact op de dienstverlening van STM.

Zo heeft de klantenservice van STM geen toegang tot de computersystemen en kan daardoor ook geen reisschema's doorgeven. Vertragingen van de metro zijn alleen via Twitter te vinden. Wie met de bus in Montreal reist moet het zonder real-time informatie over de buslijnen doen. Ook informatie, zoals tijdschema's en routes, zijn niet op de STM-website te vinden.

De hele STM-website is offline en inmiddels vervangen door een pagina op een ander domein. Daarop wordt informatie over het incident gegeven, maar verdere functionaliteit ontbreekt. Tevens kunnen studenten die hun studentenkaart willen verlengen dit niet online doen en is STM telefonisch niet bereikbaar. Het openbaar vervoer rijdt echter normaal. STM laat niet weten hoe de systemen besmet konden raken en wanneer die het hersteld heeft.