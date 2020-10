Back-updienst ziet meeste uitval in derde kwartaal bij Seagate-schijven

Met meer dan 150.000 harde schijven voor de opslag van klantgegevens is het bijna onvermijdelijk dat back-updienst Backblaze met defecte schijven te maken krijgt, maar in het derde kwartaal kenden datadragers van Seagate de meeste uitval. Backblaze publiceert elk kwartaal de statistieken van het aantal harde schijven dat in gebruik is en is uitgevallen.

In het derde kwartaal ging het in totaal om 150.757 schijven waarvan er 324 defect raakten. 269 daarvan waren van Seagate. Het ging met name om 4TB-, 8TB- en 12TB-schijven. Wordt er gekeken naar de "annualized failure rate" (AFR) van het derde kwartaal, dan viel 0,89 procent van de schijven uit. Een lichte stijging ten opzichte van het tweede kwartaal, toen het nog om 0,81 procent ging.

Een 8TB-model van Seagate kende in het derde kwartaal een uitval van 1,40 procent. De best presterende schijf is een jaren oud 4TB-model van HGST. Geen van de meer dan drieduizend gebruikte "HMS5C4040ALE640" schijven met bijna 275.000 schijfdagen viel in het derde kwartaal uit.

Als er wordt gekeken naar de AFR voor de periode van 2013 tot 30 september 2020, dan viel 1,58 procent van de schijven uit. Ook in deze cijfers spant Seagate de kroon, waarbij het 4TB-model een uitval van 2,54 kende.