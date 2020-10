Finse politie moet in beslag genomen vpn-logs van rechter vernietigen

De Finse politie moet logbestanden die het van vpn-dienst Freedome in beslag nam vernietigen, zo heeft het Finse hof van beroep geoordeeld. Op verzoek van de Duitse autoriteiten nam de Finse politiedienst KRP de logbestanden van de Freedome vpn-dienst op 15 januari vorig jaar in beslag. De Duitse politie had de gegevens naar eigen zeggen nodig voor het onderzoek naar de verdachte van een ernstig misdrijf.

F-Secure, aanbieder van Freedome, stapte naar de rechter en eiste dat de inbeslagname werd teruggedraaid en het in beslag genomen bewijs vernietigd. Volgens het antivirusbedrijf en vpn-provider had de KRP vertrouwelijke communicatie in beslag genomen en mag dat alleen op basis van een specifieke Finse wet. Deze wet staat toe dat er alleen communicatie van en naar de verdachte mag worden onderschept.

Door het in beslag nemen van de loggegevens verkreeg de KRP toegang tot meer data dan toegestaan, aldus F-Secure. De Finse politiedienst stelde dat het de gegevens in beslag mocht nemen omdat het geen toegang tot vertrouwelijke communicatie zocht, maar klantgegevens die F-Secure in bezit had en de gegevens niet onder de betreffende Finse wetgeving vielen.

De data die de KRP in beslag had genomen bestond uit het ip-adres van de gebruiker, ID van het apparaat waarmee verbinding met de vpn-server was gemaakt, sessie-ID, start- en eindtijd van elke verbinding en de hoeveelheid verstuurde data. F-Secure bewaart deze gegevens voor een periode van negentig dagen.

De rechter oordeelde dat de door de KRP in beslag genomen informatie niet alleen uit klantgegevens bestond en het om vertrouwelijke communicatie ging. De betreffende Finse wetgeving was dan ook van toepassing. Daarnaast oordeelde de rechter dat F-Secure als vpn-provider geen deelnemer aan de communicatie van de verdachte was, maar als tussenpersoon fungeerde. De Finse politiedienst mag de Finse wetgeving in kwestie hiervoor niet gebruiken.

De rechter stelde dan ook dat de KRP geen recht had om de data in beslag te nemen en verklaarde de inbeslagname nietig en eiste dat de verkregen vpn-gegevens werden vernietigd. De politiedienst stapte daarop naar het hof van beroep in Helsinki, maar trok wederom aan het kortste eind. Het hof hield de beslissing van de rechter in stand, zo meldt het Finse televisiestation YLE.