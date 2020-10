"Zet studenten in om bedrijven te helpen met hun cybersecurity"

Studenten moeten worden ingezet om bedrijven met hun cybersecurity te helpen, zo vindt Sjoerd de Boer, fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP Noordoostpolder. Werden er in 2016 in de Noordoostpolder nog zeven aangiftes van cybercrime gedaan, in de eerste acht maanden van dit jaar zijn het er al 28.

Volgens De Boer is het belangrijk dat ondernemers "cyberweerbaar" zijn. Om daarbij te helpen stelt hij een initiatief voor dat ict-studenten van mbo en hbo een "cybersecurityscan" bij bedrijven laat uitvoeren. "Op deze manier kunnen deze studenten, ook in coronatijd, een stage uitvoeren (win-win: stageplekken een actuele Iict-kennis beschikbaar voor bedrijven in de vorm van een cybersecurityscan)", zo laat De Boer in een brief aan de gemeenteraad van de Noordoostpolder weten (pdf).

De fractievoorzitter wijst naar voorbeelden in Friesland, Groningen en Limburg waar dergelijke initiatieven al zijn genomen. Zo voert het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid Limburg samen met studenten van Gilde Opleidingen en het Vista College een gratis digitale veiligheidsscan uit bij het midden- en kleinbedrijf.

De studenten gaan een aantal dagen bij bedrijven langs en doen een risicoanalyse om te kijken wat wel en niet op orde is. De Boer wil in de Noordoostpolder in samenwerking met onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen een zelfde initiatief starten. Eerder dit jaar werd bekend dat de Vlaamse overheid studenten wil gaan inzetten om de digitale veiligheid van gemeentesystemen te testen.