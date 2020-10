Spoedoverleg Fins kabinet over datadiefstal psychotherapiepraktijk

Het Fins kabinet heeft gisteren spoedoverleg gehad over de datadiefstal bij de Finse psychotherapiepraktijk Vastaamo en de afpersing die hierop volgde. Als de psychotherapiepraktijk geen 450.000 euro betaalt zal de afperser elke dag honderd nieuwe patiëntenrecords online zetten. Inmiddels zijn driehonderd patiëntenrecords gepubliceerd, waaronder namen, contactgegevens, persoonlijke identificatienummers en patiëntenrapporten.

De Finse minister van Binnenlandse Zaken Maria Ohisalo laat via Twitter weten dat het om een schokkend en zeer ernstig datalek gaat en dat alle slachtoffers snel ondersteuning van de autoriteiten zullen ontvangen. Gisteren had ze spoedoverleg met andere leden van het Finse kabinet, zo melden persbureau AP en het Finse televisiestation YLE. Vastaamo heeft vestigingen in heel Finland en opereert als onderaannemer voor de Finse gezondheidszorg. Volgens de zorgverlener zijn de patiëntgegevens waarschijnlijk bij twee aanvallen in november 2018 en ergens tussen november 2018 en maart 2019 buitgemaakt.

Naast het afpersen van Vaastamo is de afperser ook begonnen met het afpersen van slachtoffers. Wanneer zij niet betalen dreigt de afperser hun data openbaar te maken. De afperser heeft naar eigen zeggen de gegevens van 40.000 patiënten in handen. Vastaamo adviseert patiënten die door de afperser worden benaderd om direct contact met de politie op te nemen. De Finse politie raadt aan om geen losgeld te betalen, aangezien er geen garantie is dat de gestolen data niet alsnog wordt gepubliceerd. Voor slachtoffers is inmiddels een hulplijn geopend en aanvullende support beschikbaar.