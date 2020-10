Ict-dienstverlener Sopra Steria bevestigt aanval door Ryuk-ransomware

De Franse ict-dienstverlener Sopra Steria heeft vandaag bevestigd dat de systemen door de Ryuk-ransomware zijn getroffen. Vorige week liet het bedrijf weten dat het op 20 oktober slachtoffer van een cyberaanval was geworden. Verdere details werden echter niet gegeven. In de Franse media werd echter gesteld dat het om een aanval met de Ryuk-ransomware ging.

Nu meldt de ict-dienstverlener, die vorig jaar een omzet van 4,4 miljard euro had, dat systemen met de Ryuk-ransomware zijn besmet. "Het gaat om een nieuwe versie van de Ryuk-ransomware, die onbekend was voor antivirusbedrijven en beveiligingsinstanties", zo laat de vandaag verschenen verklaring weten.

Naar aanleiding van de aanval werd een onderzoek ingesteld. Daaruit blijkt dat de systemen van Sopra Steria al een aantal dagen waren gecompromitteerd voordat de ransomware werd uitgerold. Verder zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de aanvallers gegevens hebben buitgemaakt of dat de systemen van klanten van Sopra Steria zijn getroffen.

Vandaag is de ict-dienstverlener begonnen met het geleidelijk herstarten van de systemen en operaties van de groep. Naar verwachting zal het nog wel "enkele weken" duren voordat alles weer normaal bij het bedrijf is. Hoe de aanvallers toegang tot de systemen konden krijgen en of er losgeld is betaald laat Sopra Steria niet weten. De Ryuk-ransomware is in het verleden onder andere via de Trickbot-malware geïnstalleerd, die zich weer via macro's in Microsoft Office-documenten kan verspreiden.