NSA: we moeten anders omgaan met Internet of Things-apparaten

Op dit moment zijn er naar schatting wereldwijd twintig tot dertig miljard Internet of Things-apparaten met het internet verbonden. Een aantal dat in 2025 mogelijk zal zijn gestegen naar vijftig tot honderd miljard. Als samenleving staan we echter niet voldoende stil wat de impact hiervan is op onze privacy en security en hoe het voor een groter aanvalsoppervlak tegen netwerken en systemen zorgt, zo stelt de Amerikaanse geheime dienst NSA.

"Als samenleving denken we niet na over hoe IoT-apparaten onze gevoelige informatie verzamelen of operaties verstoren", aldus de NSA. Nu er steeds meer thuis wordt gewerkt is het voor organisaties nodig om proactief te zijn en stappen te nemen om medewerkers die vanuit huis werken te beschermen, zo gaat de geheime dienst verder.

Volgens de NSA moeten mensen hiervoor wel hun gedrag aanpassen. "Om onze persoonlijke informatie en data te beschermen is het belangrijk dat we anders met technologie en IoT omgaan." Zo moeten alle beveiligingsfeatures up-to-date en geüpdatet zijn. Verder moet voor elk aangeschaft product de gebruikersovereenkomst worden gelezen, zodat duidelijk is welke informatie het apparaat verzamelt.

Als laatste moeten gebruikers bewust zijn dat de IoT-wereld continu aan het veranderen is. "Als gebruiker van technologie is je voornaamste doel om altijd je persoonlijke informatie te beschermen door proactief en waakzaam te zijn", besluit de geheime dienst de oproep.