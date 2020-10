Mozilla introduceert optionele permissies voor Firefox-extensies

Gebruikers van Mozilla Firefox kunnen straks voor geïnstalleerde extensies aanvullende permissies toestaan, waardoor extra functionaliteit mogelijk wordt. Dit moet gebruikers meer controle geven. Firefox-gebruikers die nu een extensie installeren krijgen eerst een overzicht te zien van permissies waar de extensie om vraagt, bijvoorbeeld toegang tot het clipboard.

Met de lancering van Firefox 84 zullen permissies worden opgedeeld in vereiste en optionele permissies. De vereiste permissies zijn nodig om de extensie te laten werken. Via de optionele permissies kan extra functionaliteit in de extensie worden ingeschakeld. Deze permissies kunnen op elk moment worden toegestaan en ingetrokken. De optie is nu beschikbaar in een testversie van Firefox 84. De release-versie van Firefox 84 staat gepland voor 15 december van dit jaar.