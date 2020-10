kantoormeubelfabrikant Steelcase getroffen door ransomware

Systemen van de Amerikaanse kantoormeubelfabrikant Steelcase zijn getroffen door ransomware. In een bericht aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC laat Steelcase weten dat het op 22 oktober een aanval op de systemen ontdekte. Daarop werden de getroffen systemen en gerelateerde operaties stilgelegd.

Volgens Fox17 gaat het om een aanval met ransomware. In een verklaring aan de televisiezender stelt Steelcase dat het bezig is om getroffen systemen te herstellen. Ook zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat de aanvallers data hebben gestolen of dat er data verloren is gegaan. Steelcase is grootste fabrikant van kantoormeubels. Het bedrijf, dat een kleine 13.000 medewerkers telt, had vorig jaar een omzet van 3,4 miljard dollar.