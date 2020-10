Op privacy gericht sociaal netwerk True lekte gebruikersdata

Het op privacy gerichte sociale netwerk True heeft door een fout de persoonlijke data van gebruikers gelekt. Een dashboard voor één van de databases van de app was sinds begin september voor iedereen op internet zonder wachtwoord toegankelijk.

Zo was het mogelijk om allerlei gegevens van gebruikers te vinden, aldus TechCrunch. Het ging om e-mailadressen, telefoonnummer, inhoud van privéberichten, berichten tussen gebruikers, locatiegegevens en e-mailadressen en telefoonnummers die door gebruikers zelf waren geüpload om contacten op het sociale netwerk te vinden.

Ook access tokens waren via het dashboard te achterhalen, waarmee er toegang tot accounts van gebruikers kon worden gekregen. Daarnaast bevatte het dashboard eenmalige inlogcodes die True naar het e-mailadres of telefoonnummer van een account verstuurt in plaats van het opslaan van wachtwoorden.

True laat aan gebruikers weten dat als ze hun account verwijderen al hun content direct van de servers wordt verwijderd, maar dat bleek niet het geval te zijn. Privéberichten, berichten en foto's bleken na het opheffen van een account nog steeds via het dashboard te bekijken.

True heeft het datalek tegenover TechCrunch bevestigd en het dashboard inmiddels beveiligd. Het sociale netwerk stelt dat het ontworpen is om de privacy van gebruikers te beschermen. De Android-app van True heeft meer dan 500.000 downloads. Van hoeveel gebruikers de gegevens via het dashboard toegankelijk waren is onbekend.