Britse corona-app krijgt update om contacten nauwkeuriger te meten

De Britse corona-app NHS COVID-19 heeft een update ontvangen die de laatste versie van de Google/Apple API gebruikt om contacten nauwkeuriger te kunnen meten. Volgens de Britse overheid is het daarmee de eerste app ter wereld die van de nieuwe API-versie gebruikmaakt. NHS COVID-19 is inmiddels 19 miljoen keer gedownload, wat neerkomt op veertig procent van de Brits bevolking met een geschikte smartphone.

Net als de Nederlandse CoronaMelder-app werkt de Britse app via bluetooth. Eerder deze week liet Ron Roozendaal, chief information officer van het ministerie van Volksgezondheid, tegenover de NOS weten dat CoronaMelder contacten op meer dan anderhalve meter afstand kan registreren. "Als je twee telefoons op 2,5 meter van elkaar op een tafel hebt liggen, en een van de twee is van iemand die positief is getest en ook de corona-app gebruikt, zou je best een melding kunnen krijgen", aldus Roozendaal.

Bij een test met de app op een Defensieterrein bleek dat van de tachtig mensen een paar proefpersonen een melding kregen terwijl ze tussen drie en tien meter afstand stonden. CoronaMelder is inmiddels meer dan 3,7 miljoen keer gedownload. Volgens Roozendaal zullen met dergelijke aantallen tientallen mensen per dag een melding ontvangen voor een contact dat tussen de drie en tien meter stond.

De door Apple en Google ontwikkelde API waar zowel CoronaMelder als NHS COVID-19 gebruik van maken is door de techbedrijven geüpdatet. De nieuwe versie moet ervoor zorgen dat de afstand tot andere app-gebruikers nauwkeuriger via bluetooth wordt gemeten, zo meldt het Britse ministerie van Volksgezondheid. De API kijkt hievoor naar 'time data' alsmede verbeterde signaalsterktedata.

Door rekening te houden met de tijd tussen opeenvolgende bluetooth pings tussen twee apparaten, zijn veranderingen in afstand beter te schatten en zo de afstand zelf. Dit moet voor een betere nauwkeurigheid zorgen en voorkomen dat mensen onterecht in quarantaine gaan. Mede het probleem met bluetooth-signalen die van oppervlakten afketsen moet hiermee worden ondervangen. De API is nu aan de Britse corona-app toegevoegd, dat daarmee de eerste is die de nieuwe API gebruikt.

"Door de nauwkeurigheid te verbeteren van hoe de app afstanden schat kan het beter bepalen of iemand risico heeft gelopen om het virus op te doen en daarom in quarantaine moet. Dit houdt in dat de app gebruikers, hun geliefden en onze gemeenschappen beter beschermt", aldus het ministerie.