Criminelen namen WhatsApp-accounts Bossche ambtenaren over

WhatsApp-accounts van meerdere ambtenaren van de gemeente Den Bosch zijn door criminelen overgenomen, die zo met berichten konden meelezen. Onder andere het hoofd communicatie van de gemeente werd slachtoffer, zo meldt Omroep Brabant vandaag.

In een intern document dat in handen van de omroep kwam waarschuwen politie en het Openbaar Ministerie dat meerdere accounts van burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden en mensen van de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn overgenomen. Criminelen weten dit te doen door de verificatiecode voor de accounts te ontfutselen.

Om een account te bevestigen verstuurt WhatsApp via sms een zescijferige verificatiecode. Criminelen vragen in naam van het slachtoffer deze verificatiecode op, waarna die de code op zijn telefoon ontvangt. Vervolgens wordt het slachtoffer door de criminelen via WhatsApp of telefonisch benaderd dat hij per ongeluk een code heeft ontvangen die eigenlijk voor iemand anders was bedoeld.

De crimineel vraagt dan of het slachtoffer de ontvangen code kan doorsturen. Met de doorgestuurde verificatiecode kunnen de criminelen het WhatsApp-account overnemen. Zodra het account is overgenomen hebben de criminelen toegang tot de contactenlijst. In het geval van de overgenomen WhatsApp-accounts werden die voor de bekende WhatsApp-fraude gebruikt.

Contacten van de getroffen ambtenaren ontvingen berichtjes waarin de criminelen zich voordoen als het slachtoffer en vragen om geld. Eind oktober waren er volgens het OM en de politie landelijk twintig slachtoffers, waaronder wethouders, een burgemeester, journalisten en medewerkers van brandweer, gemeenten en ministeries. De gemeente Den Bosch heeft ambtenaren opgeroepen om hun accounts via tweefactorauthenticatie te beveiligen.