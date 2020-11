Ziekenhuis controleert gezondheid coronapatiënten via app

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam maakt gebruik van een app om de gezondheid van coronapatiënten die naar huis zijn gegaan op afstand te controleren. Patiënten die met de app aan de slag willen moeten wel digitaal vaardig zijn. Met behulp van de 'COVID-19 thuis' app geven patiënten vanuit huis dagelijks hun zuurstofgehalte in het bloed, hun temperatuur, eventuele klachten en aanvullende gegevens door aan een speciaal thuismonitorteam van het ziekenhuis.

"Alle patiënten die stabiel zijn, twee liter zuurstof of minder nodig hebben en digitaal vaardig zijn komen voor de thuismonitoring in aanmerking", zegt longarts Gea Helfrich van het Maasstad Ziekenhuis. "Hiermee maken we weer bedden vrij voor nieuwe corona patiënten en het is fijn voor de patiënten om in hun vertrouwde omgeving verder te herstellen. Zij krijgen van ons 24/7 de deskundige hulp die zij nodig hebben. Het ziekenhuis blijft tot het einde van de thuismonitoring de hoofdbehandelaar, maar dan op afstand."

De behandelend arts bepaalt of een patiënt voor de thuismonitoring geschikt is. Iedere geschikte patiënt krijgt een persoonlijk behandelplan mee met streefwaarden en een saturatiemeter. Het ziekenhuis regelt de zuurstof. Patiënten controleren thuis zelf twee keer per dag hun temperatuur en saturatie en zij vullen via de app in hoe het gaat met kortademigheid en hoesten.

Tot nu toe hebben 45 corona patiënten met succes van de app gebruikgemaakt. Op dit moment zijn er 23 patiënten die met de app thuis zitten. "Door de app is het voor het ziekenhuis mogelijk om herstellende corona patiënten op afstand goed in de gaten te houden. Daardoor kunnen patiënten eerder naar huis om daar verder te herstellen", zo laat het Maasstad Ziekenhuis in de aankondiging weten.