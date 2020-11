GGD-medewerkers bekeken ongeoorloofd dossiers van BN'ers

Enkele medewerkers van de GGD hebben dossiers van twee bekende Nederlanders bekeken die een coronatest lieten doen. Dat meldt GGD GHOR, de koepelorganisatie van de GGD'en en GHOR-bureaus, via de eigen website. In de dossiers staan bsn-nummers, telefoonnummers en adresgegevens.

Volgens GGD GHOR moeten GGD-medewerkers alle dossiers kunnen inzien om hun werkzaamheden voor de GGD’en goed uit te kunnen voeren. "Hoewel wij hier veel aandacht aan besteden, brengt dit een risico met zich mee. Daarom tekenen medewerkers een overeenkomst bij de start van hun werkzaamheden en voert GGD GHOR Nederland steekproefsgewijs en risicogestuurd controles uit", zo laat de koepelorganisatie weten.

In september verscheen al het nieuws dat testlijnmedewerkers uitslagen van coronatests en bijbehorende gegevens onbevoegd kunnen inzien. Met een geboortedatum en achternaam, een straatnaam en postcode of een burgerservicenummer kunnen alle medewerkers die toegang tot het CoronIT-systeem hebben alle testafspraken, uitslagen, medische aantekeningen en telefoonnummers inzien.

CoronIT (pdf) is het digitaal registratiesysteem dat GGD'en ondersteunt met het aanmelden van te testen mensen, het inplannen van afspraken voor te testen mensen, afname en registratie van monsters, het vastleggen van testuitslagen en het genereren van landelijke en regionale overzichten van het aantal afgenomen testen en resultaten. Testlijnmedewerkers kunnen zo testgegevens van bekende Nederlanders, collega's, familie of kennissen opvragen, ook al hoeven ze deze personen niet te bellen.

In de verklaring die medewerkers tekenen staat dat zij alleen dossiers zullen inzien die in het kader van hun werk nodig is. De dossiers van de twee BN'ers zijn niet in dit kader bekeken. Tegen de betreffende medewerkers is actie ondernomen, stelt GGD GHOR. Om wat voor maatregelen het precies gaat wordt niet vermeld. Tevens is er een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De namen van de bekende Nederlanders zijn niet bekendgemaakt, maar het AD meldt dat het in ieder geval gaat om de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Volgens de persoon die de krant over het bekijken van de dossiers tipte zouden ook telefoonnummers van knappe mannen en vrouwen die zijn getest worden uitgewisseld.