Coronadashboard uitgebreid met rioolwatercijfers per regio

Het Coronadashboard van de overheid laat nu per veiligheidsregio zien hoeveel deeltjes van het coronavirus in het rioolwater zijn aangetroffen. Van bijna alle rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland wordt minstens eens per week het rioolwater verzameld en door het RIVM op virusdeeltjes getest.

Uit onderzoek blijkt dat het coronavirus in ontlasting van mensen te vinden is, zelfs voordat zij klachten hebben, zo laat het ministerie van Volksgezondheid weten. "Door deze data te verzamelen en het aantal meetpunten uit te breiden, is op regionaal niveau steeds beter te zien of het virus ergens de kop opsteekt", aldus het ministerie. Het aantal locaties waar het rioolwater wordt verzameld is de afgelopen periode uitgebreid tot 318, waardoor er een landelijke dekking is.

Op steeds meer locaties wordt bovendien meerdere keren per week gemeten en metingen worden gecorrigeerd voor de hoeveelheid neerslag. Deze informatie wordt voortaan dagelijks, in plaats van wekelijks, aan het dashboard toegevoegd. Dit moet het sneller en voor een specifieke locatie duidelijk maken hoe het virus zich ontwikkelt. Daarnaast zijn cijfers van verschillende gemeenten en veiligheidsregio's met elkaar te vergelijken. Eerder stelde het ministerie al dat het rioolwateronderzoek is gericht op rioolwater van grote groepen mensen en niet te herleiden is naar één of enkele personen.

Verder toont het Coronadashboard voortaan ook per veiligheidsregio hoe het percentage positieve coronatests zich ontwikkelt in de tijd en is de informatie over de leeftijdsopbouw van positief geteste personen uitgebreid en verfijnd.