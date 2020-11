AFM: nieuwe risico's door jacht op persoonlijke financiële data

Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zoeken steeds meer bedrijven toegang tot persoonlijke financiële data, waardoor er nieuwe risico's ontstaan. Een versterkte samenwerking tussen financiële- en privacytoezichthouders is dan ook noodzakelijk. Dat laat de AFM in het Trendzicht 2021 weten (pdf).

De toezichthouder ziet dat ook in de financiële sector data een steeds belangrijkere productiefactor wordt. "In toenemende mate worden klantgegevens gebruikt om meer inzicht te krijgen in het gedrag van consumenten. En om hierop in te spelen." Het zijn niet alleen partijen in het financiële ecosysteem die data over particulieren verzamelen, ook partijen daarbuiten houden zich hiermee bezig.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de wensen en behoeften, de bereidheid van mensen om voor het product te betalen, de financiële positie en het risicoprofiel. "Transactiegegevens en andere financiële data zijn erg gewild, omdat mede op basis daarvan gedragspatronen in kaart kunnen worden gebracht en mogelijk voorspeld", merkt de AFM op. Het gebruik van deze data kan zowel voor- als nadelen hebben.

De toezichthouder ziet verschillende risico's, zoals de onverzekerbaarheid van bepaalde groepen, het verhullen van bepaalde negatieve aspecten van een product en misbruik van menselijke neigingen, zoals de beperkte aandachtsspanne. Partijen kunnen hier bij de verkoop van consumentenkrediet misbruik van maken. Ook kan de data worden gebruikt om de maximale betalingsbereidheid van mensen te bepalen, wat leidt tot buitenproportionele prijzen van producten.

"Hoewel deze thema's niet nieuw zijn, kunnen zij in een digitaliserende wereld wel vernuftiger worden uitgevoerd. Hierdoor kan het voor consumenten en toezichthouders lastiger worden dit te herkennen", aldus de AFM. Door een toename in de verwerking van financiële persoonsgegevens is het volgens de toezichthouder noodzakelijk dat financiële- en privacytoezichthouders meer samenwerken. Er zijn inmiddels stappen tussen de Autoriteit Persoonsgegevens, DNB en AFM gezet om samen te werken, maar volgens de AFM is het een uitdaging om tot een passende samenwerkingsvorm te komen.