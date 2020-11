De Jonge: goed dat werkgevers gebruik CoronaMelder aanmoedigen

Het is goed dat werkgevers hun personeel aanmoedigen om de CoronaMelder-app te installeren en onverstandig als ze dit afraden, zo stelt minister De Jonge van Volksgezondheid. Gisteren werd er in de Tweede Kamer gesproken over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Het ging onder andere over de CoronaMelder-app. "Er zijn werkgevers die liever niet hebben dat werknemers die app installeren, want bij een melding moet de werknemer in quarantaine en dat kost de werkgever geld. Wat kan de minister hieraan doen?", vroeg 50Plus-Kamerlid Sazias. De afgelopen weken verschenen er in verschillende sectoren adviezen om CoronaMelder uit te schakelen. Bijvoorbeeld buschauffeurs van Qbuzz werd aangeraden om bluetooth uit te schakelen, om zo onterechte meldingen door de app te voorkomen.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) riep huisartsen op om CoronaMelder tijdens het covid-spreekuur uit te zetten, om zo geen onterechte meldingen te krijgen. Vakbonden FNV en CNV lieten begin deze week weten dat werknemers van hun werkgever het advies krijgen om de CoronaMelder-app niet te gebruiken of dit wordt zelfs verboden.

De Jonge herkent deze geluiden. "Inmiddels hoor ik wel heel veel verhalen over werkgevers die zeggen: installeer dat ding maar niet, want stel je voor dat die afgaat en dat je thuis moet blijven; dan heb ik weer een gat in mijn rooster. Ik begrijp het op zichzelf wel dat werkgevers zo redeneren, want roosters dichtregelen valt niet mee, maar ik vind het ook onverstandig."

Volgens de minister is de app er niet voor niets, waarbij hij als voorbeeld de coronabesmetting van D66-fractievoorzitter Jetten noemde. Die kreeg via CoronaMelder een melding dat hij met een besmet persoon in contact was geweest. Vervolgens ontwikkelde hij klachten en liet zich testen, waarna bleek dat ook hij besmet was. "Als die app er niet was geweest, had de heer Jetten misschien op de dag dat hij al wel besmettelijk was, maar nog geen klachten had ontwikkeld, vrolijk over straat gehuppeld en andere mensen besmet", aldus De Jonge.

"Dus die app werkt fantastisch, als je hem gebruikt", ging de minister verder. "Het is dus heel goed als werkgevers hun mensen aanmoedigen om dat ding te gebruiken, ook al zien zij een beetje op tegen het moment dat de CoronaMelder afgaat."

Testen

Op dit moment kunnen mensen die via CoronaMelder een melding krijgen maar nog geen klachten hebben zich niet laten testen. "Als je nu een melding krijgt van de app of als je naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek omdat je in contact bent geweest met iemand die besmet is, dan moet je thuisblijven en mag je niet naar je werk, maar je mag je ook niet laten testen als je geen klachten hebt. Dat is niet alleen heel erg frustrerend, maar het is voor bedrijven ook hartstikke duur om al die mensen thuis te hebben zitten", stelde SP-fractievoorzitter Marijnissen.

Samen met Jetten diende ze een motie in waarin de regering wordt opgeroepen om het testen zonder klachten na een melding van het bron- en contactonderzoek en de CoronaMelder-app zo spoedig als mogelijk te starten. De motie werd door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund. De Jonge had eerder al tijdens het overleg aangegeven dat ook mensen die een melding van de app ontvangen maar geen klachten hebben zich zo snel mogelijk moeten kunnen laten testen.