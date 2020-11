Politie waarschuwt voor nepbankmedewerkers die langskomen

Het gaat hier om het laagste tuig dat de meest kwetsbare mensen uitzoekt om er geld uit te kloppen. Gelukkig geld dat ook als een verzwarende omstandigheid, niet anders dan wanneer men fysiek geweld of dreiging tegen zwakkere mensen zou gebruiken. Helaas maken banken zich er ook steeds vaker vanaf met dat dit soort zaken hun verantwoordelijkheid niet zijn, terwijl je toch echt minder mag verwachten van de weerbaarheid van een 80-jarige dan van iemand die 30 jaar jonger is.



Het 'doorknippen' van de bankpas is een nieuwe truc. Men zet steeds meer trucs in om zo overtuigend mogelijk te zijn. Zelfs met de nodige argwaan kan je met nummerspoofing en het doorknippen van de pas wellicht het nodige vertrouwen wekken.