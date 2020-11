EU-voorzitter Duitsland: politie moet toegang tot versleutelde communicatie krijgen

Politie en andere opsporingsdiensten moeten toegang tot versleutelde communicatie krijgen, waarvoor samenwerking tussen overheid en techbedrijven is vereist, zo vindt EU-voorzitter Duitsland. In zijn rol als voorzitter van de Raad van de Europese Unie verstuurde Duitsland een conceptverklaring naar de leden waarin wordt gesteld dat encryptie belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten versleutelde communicatie wel moeten kunnen inzien.

Volgens Duitsland kunnen criminelen voor hun modi operandi gebruikmaken van standaard encryptieoplossingen. Er zijn gevallen waar encryptie het lastig maakt om digitaal bewijsmateriaal te onderzoeken, zo laat de conceptverklaring weten. "Los van de huidige technologische omgeving is het daarom essentieel om de bevoegdheden van opsporingsdiensten en justitie om via rechtmatige toegang hun taken uit te voeren te behouden", zo stelt de EU-voorzitter in de brief (pdf) waarover Statewatch bericht.

De conceptbrief gaat vervolgens in op het belang van sterke encryptie, maar laat ook weten dat opsporingsdiensten in staat moeten zijn om op een rechtmatige en gerichte manier toegang tot data te krijgen. Er wordt gesproken over "technische oplossingen" om toegang tot versleutelde data te krijgen waarbij overheid en techbedrijven moeten samenwerken om een balans te vinden tussen het aanbieden van sterke encryptie en het mogelijk maken voor de autoriteiten om versleutelde data te ontsleutelen.

De EU-voorzitter omschrijft een juridisch raamwerk dat de fundamentele rechten en voordelen van end-to-end encryptie beschermt en dat opsporingsdiensten en justitie hun taken laten uitvoeren. Bij end-to-end encryptie kunnen echter alleen de afzender en ontvanger de inhoud van berichten lezen. Wanneer een derde partij ook toegang kan krijgen is er geen sprake meer van end-to-end encryptie.

Afsluitend roept de verklaring op om de uitdagingen van versleutelde communicatie te lijf te gaan door het ontwikkelen van "innovatieve onderzoeksmogelijkheden". Het gaat dan onder andere om de ontwikkeling van niet nader omschreven technologische oplossingen die in samenwerking met de relevante autoriteiten en techbedrijven moeten worden ontwikkeld.