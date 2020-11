AP: grote achterstanden bij afhandeling van privacyklachten

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft grote achterstanden bij het afhandelen van privacyklachten van burgers. Het duurt zo'n zes maanden voordat klachten worden behandeld en dan nog komt de toezichthouder niet aan alles toe. Dat zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen in een interview met Trouw.

"We zijn veel te traag, dat vindt iedereen", stelt Wolfsen. Hij vindt dat de Autoriteit Persoonsgegevens te klein is om om alle taken op te pakken. "Het loopt ons zo over de schoenen dat we ons soms afvragen: waar komen we wel aan toe? We hebben over de hele linie achterstanden. Er liggen duizenden klachten waar we niet of te laat aan toekomen. Dat snijdt mensen door de ziel."

Volgens Wolfsen is het vaak lastig voor burgers om te zien dat bedrijven hun data verhandelen, maar wordt dit deels ook verdrongen. "Gratis en comfortabel, dat vinden we prettig. Maar al die bedrijven moeten ook de bank betalen, ze verdienen geld met data. Veel mensen zijn zich er niet van bewust, maar als ze zo’n app downloaden, betalen ze met de persoonsgegevens van contacten in hun telefoon. Dat mag niet. Ik mag bij de slager ook niet betalen met de fiets van mijn buurman", aldus de AP-voorzitter.

De Autoriteit Persoonsgegevens stelde eerder al dat het door een gebrek aan budget en personeel niet alle doelen kan waarmaken. Deze week verschijnen naar verwachting de resultaten van een extern onderzoek dat in kaart moet brengen of en hoeveel geld en mankracht de toezichthouder nodig heeft.

Wolfsen verwacht dat de privacytoezichthouder uiteindelijk zal groeien. "Bij de Autoriteit Financiële Markten is hetzelfde gebeurd", zo merkt de AP-voorzitter op. "Zij hebben nu zo’n zeshonderd fte. En de AFM houdt alleen toezicht op de ­financiële markten, wij in principe op alles, omdat overal persoonsgegevens kunnen worden verwerkt."