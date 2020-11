Verlichtingssysteem Erasmusbrug niet beveiligd met wachtwoord

Het online bedieningssysteem van de Erasmusbrug en Hofpleinfontein in Rotterdam was niet beveiligd met een wachtwoord waardoor iedereen de kleuren van de brug en fontein kon aanpassen. Dat meldt RTL Nieuws na te zijn ingelicht door een anonieme tipgever. Die had via zoekmachine Shodian.io het online bedieningssysteem van de brugverlichting gevonden.

Shodan indexeert allerlei systemen die via internet toegankelijk zijn. De tipgever wist door op de term 'rotterdam' te zoeken het bedieningssysteem te vinden, het was één van de eerste resultaten. Het bedieningssysteem was via een ip-adres voor heel het internet bereikbaar. Bij alleen het opgeven van het ip-adres verscheen er een inlogpagina. Wanneer naast het ip-adres ook het juiste poortnummer werd opgegeven kon er meteen toegang tot het systeem worden verkregen.

RTL Nieuws wist op deze manier de kleuren van de brug aan te passen. Eerder had de tipgever al de kleuren van de Hofpleinfontein aangepast. "Uiteraard is het niet de bedoeling dat de sierverlichting door derden kan worden aangepast", zo stelt de gemeente Rotterdam in een reactie. De gemeente kijkt met de leverancier van het systeem wat moet worden gedaan om herhaling te voorkomen. Tot die tijd is het online bedieningssysteem buiten gebruik gesteld.