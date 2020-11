Het kabinet komt met extra beveiligingsmaatregelen voor telecomproviders die er onder andere voor zorgen dat in de toekomst alleen nog "betrouwbare leveranciers" producten en diensten mogen leveren voor de kritieke onderdelen van telecomnetwerken. Dit moet netwerken tegen onder andere spionage en misbruik beschermen, zo heeft het ministerie van Economische Zaken vandaag bekendgemaakt.

De extra maatregelen, die uiterlijk op 1 oktober 2022 moeten zijn doorgevoerd, zijn verdeeld in vijf categorieën. Ten eerste gaat het om de veilige configuratie van technische apparatuur, zoals het geautomatiseerd en up-to-date beschermen van beheerwerkstations tegen malware. Bij de tweede categorie gaat het om de veilige configuratie van fysieke en virtuele infrastructuur, zoals het gericht versleutelen van kritieke gegevens.

De derde set maatregelen draait om het monitoren van technische infrastructuur, zoals het in real-time kunnen detecteren van mogelijke beveiligingsincidenten en het oplossen van kwetsbaarheden en incidenten. Categorie vier betreft de veiligheidsborging op software en beheerdiensten. Het gaat dan om het contractueel vastleggen van beveiligingseisen voor leveranciers en het toezicht hierop. Als laatste gaan er maatregelen gelden zoals structurele screening van en achtergrondonderzoek naar mensen die beheerwerkzaamheden uitvoeren en toegang hebben tot de infrastructuur.

Uitsluiting

Daarnaast heeft het kabinet in de toekomst de mogelijkheid om Nederlandse telecomproviders beschikkingen op te leggen dat ze producten of diensten van bepaalde leveranciers niet mogen gebruiken voor de kritieke onderdelen van hun netwerken. Het gaat dan om leveranciers die de Nederlandse telecominfrastructuur- en diensten zouden kunnen gebruiken voor spionage, misbruik of uitval, of wanneer dergelijke partijen nauwe banden hebben met buitenlandse overheden dan wel derde partijen zoals bedrijven en inlichtingendiensten.

"Betrouwbare mobiele infrastructuur is uitgegroeid tot de ruggengraat van een goed functionerende maatschappij en economie", zegt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken. "Met concrete beveiligingseisen voor kritieke onderdelen van deze netwerken gaan we deze basis versterken en zetten we de stap om te zorgen dat onze mobiele netwerken altijd veilig en vertrouwd beschikbaar zijn, overal. Kritieke onderdelen van die telecomnetwerken mogen daarnaast alleen afkomstig zijn van betrouwbare leveranciers."

Via Internetconsultatie.nl kunnen telecomproviders op de ministeriële regeling "veiligheid en integriteit telecommunicatie" reageren.