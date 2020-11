HTTPS Everywhere viert tien jaar laden van websites via https

Het is tien jaar geleden dat de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF de browserextensie HTTPS Everywhere lanceerde. Sindsdien is er het nodige op het web veranderd, waaronder de opmars van https. De EFF hoopt dat de komende tien jaar ook de laatste jaren van de extensie zullen zijn.

HTTPS Everywhere laadt websites die https ondersteunen standaard over https, ook al tikt de gebruiker in de adresbalk http of opent een link die met http begint. Dit moet man-in-the-middle-aanvallen voorkomen en de privacy van gebruikers beschermen. Om te kijken of websites https ondersteunen maakt HTTPS Everywhere gebruik van lijsten. Periodiek worden deze lijsten door de extensie bijgewerkt. Wanneer een website geen https biedt wordt die gewoon via http geladen.

Inmiddels is HTTPS Everywhere een standaardonderdeel van de Brave-browser en Tor Browser geworden. De Chrome-versie van de extensie telt meer dan twee miljoen gebruikers, terwijl 733.000 Firefox-gebruikers de extensie hebben geïnstalleerd. Toch hoopt dat de EFF dat de komende tien jaar ook de laatste jaren van de extensie zijn.

"Dit project is opgezet om privacy en security niet alleen toegankelijk maar ook bereikbaar voor iedereen te maken", zegt Alexis Hancock van de EFF. "Anonimiteit en privacy op het web zouden niet moeten zijn voorbehouden aan personen met zeer technische kennis. Hopelijk zal bij een volgende update over tien jaar HTTPS Everywhere zijn uitgefaseerd omdat de bescherming die het biedt een standaardonderdeel van 'het net' is geworden."