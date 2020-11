Marktplaatsoplichters maken via vervalste screenshots duizenden euro's buit

De politie heeft afgelopen maandag een 28-jarige Delftenaar aangehouden op verdenking van het oplichten van zeker dertien mensen via Marktplaats. Volgens de politie benaderde de man mensen die op Marktplaats hun telefoon te koop aanboden. Hij bood verkopers extra geld als die de telefoon bij hem in een flat in Delft wilden langs brengen.

Wanneer de verkopers daar zijn stuurde de verdachte zijn zogenaamde zoon naar beneden om in de portiek de telefoon in ontvangst te nemen. Via WhatsApp stuurt de man een screenshot van de betaling. Het gaat echter om een vervalst screenshot en de verkopers hebben geen geld ontvangen. Op deze manier zou de verdachte 6200 euro hebben buitgemaakt. De politie onderzoekt nog of de man kan worden gelinkt aan 62 andere oplichtingszaken. Meerdere aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.

Een zelfde werkwijze werd volgens het Openbaar Ministerie toegepast door een 22-jarige Delftenaar en een 19-jarige Hagenaar. Die worden verdacht van elf oplichtingen. Wederom werden mensen op Marktplaats benaderd die telefoons aanboden. Verkopers werden gebeld door een zo te horen oudere man. Die stuurde vervolgens zijn "schoonzoon" langs om de telefoon op te halen. Als bewijs dat het geld was betaald stuurde de verdachte een vervalst screenshot.

"Wanneer de verkoper zei dat hij de telefoon pas zou meegeven als het geld op zijn rekening stond, werd hij onder druk gezet. Dan was het verhaal dat de schoonzoon al onderweg was, waarna het slachtoffer alsnog akkoord ging", aldus het Openbaar Ministerie. De verdachten zouden vorig jaar in Delft, Den Haag, Zwanenburg, Leidschendam, De Kwakel, Oosterhout, Lopik, Dordrecht, Bussum, Urk, Utrecht, Rijswijk en Weesp hebben toegeslagen. De totale schade bedraagt zo'n 30.000 euro.

Tegen de Hagenaar is een gevangenisstraf van dertig maanden geëist. De Delftse verdachte, die van minder feiten wordt verdacht en zich volgens het OM vooral als loopjongen liet gebruiken, hoorde veertien maanden cel tegen zich eisen, waarvan zeven maanden voorwaardelijk. De rechter doet over twee weken uitspraak.