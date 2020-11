The North Face reset wachtwoorden klanten na credential stuffing-aanval

Het Amerikaanse kledingmerk The North Face heeft van een onbekend aantal klanten het wachtwoord gereset nadat het te maken kreeg met een credential stuffing-aanval. Bij credential stuffing worden eerder gelekte e-mailadressen en wachtwoorden gebruikt om op geautomatiseerde wijze toegang tot accounts te krijgen. Aanvallers kijken of ze met inloggegevens die bij website A zijn gestolen ook op website B kunnen inloggen.

The North Face heeft bij de Amerikaanse autoriteiten melding van een datalek gemaakt, hoewel het hier naar eigen zeggen niet toe verplicht was. Bij een onbekend aantal klanten wisten de aanvallers door middel van hergebruikte wachtwoorden op accounts in te loggen. Naast e-mailadres hebben de aanvallers zo toegang gekregen tot informatie over bestellingen, adresgegevens, loyaliteitspunten, naam, geboortedatum en telefoonnummer.

Creditcardgegevens waren niet toegankelijk voor de aanvallers, maar die hebben wel toegang tot een token kunnen krijgen waarmee producten op de webshop van het kledingmerk konden worden gekocht. Om klanten te beschermen heeft The North Face van alle gecompromitteerde accounts het wachtwoord gereset. Daarnaast roept het kledingmerk deze klanten op om geen wachtwoorden te hergebruiken.