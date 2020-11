Duitse OM: patiënt niet als gevolg van ransomware-aanval overleden

Een ransomware-aanval op een Duits ziekenhuis in september heeft niet voor het overlijden van een patiënt gezorgd, zo stelt het Duitse Openbaar Ministerie. Het ministerie van Justitie van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen kwam met het bericht dat een patiënt als gevolg van de ransomware-aanval op het universiteitsziekenhuis van Düsseldorf was overleden.

De vrouw had via de ambulance naar het ziekenhuis moeten worden gebracht, maar vanwege de systeemuitval moest er worden uitgeweken naar een verder gelegen ziekenhuis, waardoor haar behandeling te laat kwam. Het universiteitsziekenhuis liet in een reactie hierop weten dat het op het betreffende moment al geen ambulances meer ontving. De autoriteiten stelden een onderzoek in naar het overlijden van de vrouw.

Na een twee maanden durend onderzoek zijn de autoriteiten tot de conclusie gekomen dat het overlijden losstaat van de ransomware-aanval. "De vertraging speelde geen rol bij de uiteindelijke uitkomst", zegt procureur-generaal Markus Hartmann tegenover Wired. "De medische toestand was de enige oorzaak van het overlijden en staat los van de cyberaanval." Hartmann vergelijkt het met het aanrijden van een lijk. Hoewel je mogelijk harder rijdt dan toegestaan ben je niet verantwoordelijk voor het overlijden. De zaak wordt dan ook niet voortgezet.

Het ziekenhuis raakte besmet via een bekende kwetsbaarheid in Citrix (CVE-2019-19781) waar in december vorig jaar voor werd gewaarschuwd. Het ziekenhuis stelt dat het de workaround voor de kwetsbaarheid op advies van de Duitse overheid heeft doorgevoerd. Via de kwetsbaarheid in de Citrix Application Delivery Controller (ADC) en Citrix Gateway is het mogelijk om de systemen volledig over te nemen en het achterliggende netwerk aan te vallen.

Eind januari kwam Citrix met beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid, die dezelfde dag nog werden geïnstalleerd, aldus het ziekenhuis. Citrix liet voor het uitkomen van de patches weten dat de aangeboden workaround niet altijd werkte. Een bug zorgde ervoor dat de ingestelde mitigatiemaatregel niet bij alle versies werd toegepast. Citrix adviseerde klanten om naar een versie van de software te updaten waar de workaround wel werkte. Ook het ziekenhuis liet weten dat de aangeboden oplossing van Citrix niet werkte.

Vorige maand kwam het ziekenhuis nog met het bericht dat het aantal opgenomen patiënten vier weken na de aanval bijna weer op het oude niveau zat.