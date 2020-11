Justitie lanceert online portaal voor slachtoffers van misdrijven

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een nieuw online portaal gelanceerd waar slachtoffers van misdrijven een overzicht van alle berichten rondom hun zaak kunnen vinden. Op MijnSlachtofferzaak.nl worden berichten van politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven verzameld.

"Slachtoffers van bijvoorbeeld geweld, fraude of stalking hebben al genoeg aan hun hoofd. Ze krijgen te maken met verschillende organisaties die allemaal hun eigen stukje informatie sturen waardoor je al snel het overzicht kan kwijtraken", zegt minister Dekker voor Rechtsbescherming. "We moeten het voor slachtoffers makkelijker maken in plaats van moeilijker. Daarom ben ik blij dat we met MijnSlachtofferzaak weer een extra stap hebben kunnen zetten om die mensen met een heftige ervaring een beetje te ontzorgen."

Om toegang tot MijnSlachtofferzaak te krijgen moeten slachtoffers met hun DigiD inloggen. Vervolgens wordt alle beschikbare informatie getoond, zoals de correspondentie met de betrokken organisaties, informatie over de rechten van slachtoffers, de hulp die zij kunnen krijgen en wat de verschillende organisaties voor slachtoffers doen. De Justitiële Informatiedienst verzorgt de techniek achter het portaal.

Minister Dekker laat verder weten dat het portaal in de toekomst verder zal worden ontwikkeld. Zo wordt bekeken of er extra functionaliteiten kunnen worden toegevoegd, zoals het weergeven van gedetailleerdere informatie. Daarnaast zal worden bekeken of bijvoorbeeld ook nabestaanden via het portaal inzage kunnen krijgen in hun zaak.