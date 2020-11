Blok: Nederland spreekt Rusland en China aan op cybergedrag

Nederland spreek Rusland en China achter gesloten deuren aan op onverantwoord cybergedrag, zo heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. De minister schreef een brief aan de Kamer over internationale rechtsorde in het digitale domein.

Deze rechtsorde probeert Nederland op verschillende manieren te realiseren. Het gaat dan om overleg hoe landen met elkaar in cyberspace omgaan, het opstellen van een reactie in het geval van een aanval en als derde het ondersteunen van andere landen. Sommige landen, zoals Rusland en China, willen het toepassen van internationaal recht in cyberspace slechts in beperkte mate erkennen. "Door in te zetten op tijdrovende onderhandelingen over een nieuw verdrag, vergroten zij het risico op afkalving van rechtsbescherming", aldus Blok.

Recentelijk legde de EU sancties op aan verschillende personen die verantwoordelijk worden gehouden voor WannaCry, NotPetya en de OPCW-aanval. Volgens Blok laten de sancties zien dat het loont om samen met andere landen de verantwoordelijke partijen voor cyberaanvallen aan te pakken. Het doel blijft echter het ontmoedigen van cyberaanvallen en het veranderen van ongewenst gedrag, waarbij sancties en ander gemeenschappelijk diplomatiek optreden een middel zijn, zo laat de minister weten.

De dialoog speelt hierbij een belangrijke rol, ook met landen zoals Rusland en China die een offensief cyberprogramma tegen Nederland uitvoeren, gaat Blok verder. In deze dialoog wordt gezocht naar mogelijkheden om samen te werken op bijvoorbeeld het gebied van cybercrimebestrijding. "Daarnaast gebruikt Nederland deze dialoog om - achter gesloten deuren - duidelijk te maken dat het bepaalde vormen van cybergedrag afkeurt. Het sanctie-instrument werkt dan als een onontbeerlijke stok achter de deur om onverantwoord gedrag te ontmoedigen", zo stelt de minister.

Afsluitend schrijft Blok dat Nederland zich, tegen de achtergrond van de technologische revolutie en verslechterende geopolitieke en -economische context, blijft inzetten voor een open, vrij en veilig internet.