Netwerk koelhuisgigant Americold getroffen door cyberincident

Het netwerk van de Amerikaanse koelhuisgigant Americold is gisteren getroffen door een 'cyberincident' waardoor het niet via e-mail en telefoon bereikbaar was en chauffeurs moesten wachten voordat ze hun ladingen uit de koelhuizen konden ophalen en brengen.

Details over het incident zijn schaars. In een melding aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission laat Americold weten dat het uit voorzorg maatregelen heeft genomen om het incident te beperken en bedrijfscontinuïteitsplannen waar nodig heeft ingesteld om de bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Tevens zijn de autoriteiten geïnformeerd. Om wat voor incident het precies gaat wordt niet vermeld.

Op Twitter verscheen gisteren een bericht van een Amerikaanse vrachtwagenchauffeur dat de systemen van Americold down zijn en hij daardoor geen toegang tot het koelhuis in kwestie kon krijgen. Ook verschenen er berichten dat locaties niet via telefoon en e-mail zijn te bereiken. Americold beheert in totaal 183 temperatuurgecontroleerde magazijnen in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Argentinië en telt bijna 13.000 medewerkers. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van 1,78 miljard dollar.