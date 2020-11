Mozilla stopt op 26 januari 2021 Flash-ondersteuning in Firefox

Mozilla stopt op 26 januari 2021 de ondersteuning van Adobe Flash Player in Firefox, zo heeft de browserontwikkelaar vandaag aangekondigd. Ook Adobe en andere browserontwikkelaars zullen vanaf januari de support van Flash eindigen.

Firefox 84, die op 15 december uitkomt, is de laatste Firefox-versie die met Flash Player werkt. Waneer Firefox 85 op 26 januari 2021 verschijnt zal de browser Flash niet meer ondersteunen. Dit zal volgens Mozilla de veiligheid en prestaties van de browser verbeteren. Voor gebruikers van Firefox Nightly en Beta, twee testversies van de browser, zal de Flash-support op respectievelijk vandaag en 14 december eindigen. Het is dan niet meer mogelijk om Flash op enige manier in de browser in te schakelen.

Flash Player zal na 12 januari 2021 geen Flash-content meer laden, zo laat Mozilla verder weten. Adobe riep gebruikers eerder al op om de browserplug-in te verwijderen. Sinds vorige maand laat Flash Player ook meldingen zien waarin dit aan gebruikers wordt gevraagd. Dagelijks maken 223 miljoen mensen gebruik van de desktopversie van Firefox. Daarvan heeft 35 procent (78 miljoen) Flash Player op het systeem geïnstalleerd staan.

Vanwege een lange geschiedenis van beveiligingsproblemen en het feit dat Flash inmiddels een verouderde technologie is, kondigde Adobe in 2017 aan dat het de ondersteuning van de browserplug-in in 2020 beëindigt. Flash Player werd gebruikt voor het weergeven van video's en andere content, maar inmiddels is de functionaliteit op steeds meer websites door html5 vervangen.