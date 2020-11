CoronaMelder krijgt update om contacten nauwkeuriger te meten

De CoronaMelder-app gaat een nieuwe API van Apple en Google gebruiken waardoor de app contacten nauwkeuriger moet gaan meten. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens de minister bleek al bij de technische tests van de app dat die "incidenteel" een waarschuwing kan geven bij contacten op een afstand van meer dan anderhalve meter.

Daarnaast is het mogelijk dat de bluetoothsignalen waar CoronaMelder gebruik van maakt door bijvoorbeeld muren heen gaan, waardoor gebruikers een onterechte melding krijgen. Hoe meer mensen van de app gebruikmaken, des te groter de kans dat dergelijke "uitzonderingssituaties" zich vaker voordoen, aldus de minister.

Binnenkort verschijnt een tweede versie van de Google/Apple API waar CoronaMelder gebruik van maakt. Volgens De Jonge kan deze versie beter onderscheid maken bij obstakels. "Het Verenigd Koninkrijk heeft deze versie inmiddels in gebruik en toont nauwkeuriger resultaten op dit vlak", voegt de minister toe.

In voorbereiding op het gebruik van de nieuwe API zal de werking van bluetooth opnieuw worden getest, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt gegeven aan obstakels zoals bijvoorbeeld muren. Daarbij zal worden gekeken of deze tests samen met Duitsland kunnen worden uitgevoerd. Wanneer de nieuwe versie van CoronaMelder verschijnt is nog onbekend. De app telt op dit moment ruim 3,9 miljoen downloads.

Het Britse ministerie van Volksgezondheid liet eerder al weten dat de nieuwe Google/Apple API voor het nauwkeuriger meten van contacten naar 'time data' en verbeterde signaalsterktedata kijkt. Door rekening te houden met de tijd tussen opeenvolgende bluetooth pings tussen twee apparaten, zijn veranderingen in afstand beter te schatten en zo de afstand zelf. Dit moet voor een betere nauwkeurigheid zorgen en voorkomen dat mensen onterecht in quarantaine gaan. Mede het probleem met bluetooth-signalen die van oppervlakten afketsen moet hiermee worden ondervangen.